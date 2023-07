Aumentano in Sicilia i comuni senza sportello bancario

Sono 352 mila i siciliani che vivono in comuni sprovvisti di almeno uno sportello bancario. A cui vanno ad aggiungersi altre 466 mila persone che nella loro città di residenza hanno a disposizione una sola banca. A rivelarlo è uno studio della First Cisl, elaborato dalla Fondazione Fiba che, spiega in una nota, fornisce numeri definiti "impietosi, rivelatori di un processo di autentica desertificazione bancaria"

Naturalmente le località senza più agenzie o filiali sono le più piccole. E, tra queste, il comune siciliano più popoloso completamente sprovvisto di un istituto di credito in paese è Aci Sant'Antonio,, malgrado conti 18 mila abitanti. Anche la classifica dei comuni dove il numero di agenzie o filiali si è ridotto ad appena uno sportello vede al primo posto una località della provincia di Catania, nella fattispecie Aci Catena, che ha 28 mila abitanti. La provincia più fortunata, dove le banche hanno chiuso meno sportelli, è quella di Ragusa. La lista dei territori provinciali con il più alto numero di comuni privi di istituti di credito è capeggiata dal Messinese. Seguono Enna, Palermo, Agrigento, Catania.