Referendum Jobs Act, nuovi banchetti Cgil di raccolta per le firme

Continua l’impegno della Cgil di e delle sue sigle di categoria, a raccogliere le firme dei cittadini per i quattro quesiti del referendum popolare promossi dal sindacato nazionale. Gli organizzatori continuano senza sosta a promuovere sottoscrizioni dentro i luoghi di lavoro e del sindacato, ma anche negli spazi pubblici e tra le vie della città. L’obiettivo è cancellare le norme sui licenziamenti del Jobs Act, cancellare Il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, cancellare la liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche e temporanee e cancellare la norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore.

Questo il nuovo calendario di raccolta di firme: mrcoledì 12 giugno la FP CGIL allestirà la raccolta presso l’ ospedale Garibaldi Nesima dalle 10 alle 13 nell’ area antistante l’ ingresso principale. Sabato 15 giugno e per l’intera giornata, i volontari raccoglieranno le firme in piazza Arcoleo a Giarre. Mercoledì 19 giugno la FP CGIL raccoglierà le sottoscrizioni presso l’ ospedale Cannizzaro dalle 10 alle 13, edificio monoblocco F2- F3. Domenica 23 giugno la raccolta delle firme in città prevede banchetti per l’intera giornata in Piazza Nettuno, in Piazza Europa di fronte al Borghetto (Lungomare; Piazza Stesicoro; Mercato delle Pulci (Villa Pacini); Villa Bellini (Via Etnea). Mercoledì 26 giugno la FP CGIL raccoglierà le adesioni presso l’ ASP di Acireale (ospedale Santa Marta e santa venera Via Caronia) dalle 10 alle 13 nell’ area antistante ingresso principale, e presso l’ ASP Paternò (ospedale SS. Salvatore, via Livorno) dalle 15 alle 18 nell’area antistante all’ ingresso.

Tutti i lunedì, mercoledì e giovedì, lo SPI CGIL organizza un banchetto di raccolta presso la sede CGIL di via Crociferi 40 per l’intera mattinata. Per lunedì 10 giugno, a partire dalle ore 20, l'UDU di Catania (Unione degli studenti), organizzerà unitamente ad alcune associazioni studentesche, una festa a tema "campagna referendaria” in via Crociferi 40 (sede della Cgil).