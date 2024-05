Denunciati sei ladri: rubavano merce dai semirimorchi fermi al porto

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria in servizio al porto di Catania hanno denunciato in stato di libertà cinque soggetti catanesi e una persona albanese, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto aggravato, commesso, in più circostanze, ai danni di semirimorchi carichi di merce varia, posteggiati nel porto. Si tratta di due pluripregiudicati di 30 e 29 e anni e di quattro pregiudicati di 69, 37, 33 e 56 anni, che avevano un collaudato meccanismo per rubare alimentari, detersivi, deodoranti, piccoli elettrodomestici e altro materiale di facile smercio, il cui valore ammonta a diverse migliaia di euro. Nel corso delle indagine, i poliziotti hanno riscontrato che la maggior parte dei semirimorchi depredatati risultavano parcheggiati in aree ad accesso limitato. Un aspetto, che ha generato negli agenti il sospetto di un possibile coinvolgimento di persone autorizzate ad accedere a questi siti. Effettivamente, è emersa la compiacenza di un operatore portuale del settore pesca che, in più occasioni, era stato notato in compagnia dei componenti della banda.

I poliziotti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza relativi alle aree interessate e quelle relativa al carico di entrata ed uscita portuale. Dopo una certosina visione dei filmati, i poliziotti hanno avuto modo di ricostruire tutte le fasi salienti dei furti e ad acquisire prove determinanti nei confronti di tutti i soggetti denunciati, abituali frequentatori del porto. Durante i colpi venivano usate auto rubate, mascherando le targhe per bypassare le telecamere di sorveglianza. In una circostanza, dopo un furto, gli agenti sono riusciti a localizzare a San Cristoforo una delle vetture impiegate nei reati, che è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario. Sono stati sequestrati anche numerosi strumenti di effrazione all’interno di un altro mezzo, sempre utilizzato per consumare reati.