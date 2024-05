Bandi per 124 nuove assunzioni al Comune, Pd e M5s: "Rimandare la pubblicazione a dopo le elezioni europee"

Richiesta di chiarimento all'amministrazione comunale da parte dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico su dei bandi che, secondo quanto riferiscono gli esponenti dell'opposizione, dovrebbero portare a 124 nuove assunzioni in seno all'ente.

"Dai recenti lavori portati avanti nelle commissioni consiliari, apprendiamo che a breve, presumibilmente la prossima settimana, verranno pubblicati i primi due bandi per l'assunzione di 80 agenti di polizia locale e 28 istruttori tecnici a tempo indeterminato, con costi totalmente a carico dell' Ente. Una anomalia se consideriamo il fatto che il comune di Catania non è uscito dal dissesto. Sempre nel mese di Giugno, forse prima, verrà pubblicato un altro bando per l'assunzione di 16 tecnici istruttori categoria C e 4 funzionari contabili, sempre con costi a carico dell'ente", si legge in una nota diffusa dai consiglieri del M5s e del Pd.

"Il bando per l'assunzione degli 80 agenti non ha nulla a che vedere con quello dei 90 agenti che verrà bandito successivamente, dove i costi del personale sono a carico dello Stato per 2 anni. Pertanto ci piacerebbe comprendere con quali risorse la nostra amministrazione in dissesto pagherà questi futuri dipendenti", aggiungono

"L’assessora competente (Viviana Lombardo ndr) interrogata in commissione non ha saputo specificare su quali missioni, quali programmi, quali capitoli la spesa graverà. Auspichiamo infine che l'amministrazione rimandi la pubblicazione del bando a dopo le elezioni europee per evitare ogni forma di equivoco politico che potrebbe alimentare molti dubbi sulla selezione del personale. Abbiamo aspettato per anni questi bandi, riteniamo sia fondamentale rimandare la loro pubblicazione a dopo le elezioni europee. Non vorremmo che l’amministrazione si stia esibendo in un classico del periodo intitolato fuffa pre elettorale", concludono.