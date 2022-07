Il Comune di Acireale cerca due istruttori direttivi contabili, ma nessuno si candida

Si avvicina la data della scadenza per la presentazione delle istanze ai fini della partecipazione a tre concorsi banditi dal Comune di Acireale, fissata per il prossimo 9 luglio. I concorsi prevedono un posto di coordinatore, due posti di istruttori direttivi contabili e altri due per assistenti sociali specialisti, tutti di categoria D1 e a tempo determinato per un anno. L’amministrazione comunale intende rafforzare la disponibilità di risorse umane, ma fino ad oggi non è arrivata alcuna domanda per i primi due dei tre concorsi. Pochissime le richieste per il posto di coordinatore e nessuna per i due di istruttori contabili.