Bandiera Blu, ancora nessun riconoscimento per la costa catanese

Ci risiamo, anche nel 2023 la costa catanese non ha ottenuto nessuna Bandiera Blu. La onlus danese Foundation for Environmental Education, riconosciuta dall’Unsco come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile, presente in 81 paesi, ha pubblicato l’elenco delle località balneari inserite nel prestigioso elenco, tagliando fuori il capoluogo etneo per assenza dei requisiti previsti. Un anno fa il Comune di Catania aveva annunciato di voler intraprendere l'iter per l'attribuzione della Bandiera Blu alla Plaia.

Come viene assegnata la Bandiera Blu

Il riconoscimento non viene attribuita soltanto per la qualità delle acque. Tra i criteri seguiti per il riconoscimento ci sono, infatti, anche l'attività di educazione ambientale, la gestione ambientale (presenza di servizi igienici, contenitori, cestini e livello di pulizia della spiaggia), i servizi e la sicurezza (personale di salvataggio e piani di emergenza, accesso per disabili). Gli ispettori della FEE conducono un'ispezione non annunciata per valutare la presenza dei quattro indicatori.

Le località siciliane inserite in elenco

Sono 17 le spiagge siciliane, su 458 in tutta Italia, che conquistano la Bandiera Blu. Dieci sono nella provincia di Messina: lungomare di Alì Terme, Roccalumera, litorale di Furci Siculo, lungomare di Santa Teresa Riva, Tusa, Ficogrande a Stromboli, Gelso e Acque Termali a Vulcano, Acquacalda e Canneto a Lipari. Due nell'Agrigentino: Cipollazzo e Lido Fiori, entrambe nel territorio di Menfi. Cinque si trovano nella provincia di Ragusa: Marina di Ragusa, Maganuco a Marina di Modica, Santa Maria del Focallo a Ispica, Pietre Nere e Raganzino a Pozzallo.