Acireale, pubblicato il bando per il concorso dei carri allegorici

Sul sito della Fondazione “Carnevale di Acireale” è stato pubblicato il bando per la partecipazione alla prossima edizione del concorso “Carri allegorici in miniatura”. Potranno partecipare al massimo 15 opere e le relative istanze dovranno pervenire agli uffici della Fondazione entro mezzogiorno di mercoledì 23 dicembre 2020. Bandito anche il concorso relativo alle “Maschere isolate”, riservato ad un massimo di sei soggetti. Anche in questo caso, le domande vanno inviate alla Fondazione, ma con scadenza un giorno prima rispetto al bando dei “Carri in miniatura”, ovvero a mezzogiorno di martedì 22 dicembre 2020. Bandi e regolamenti potranno essere scaricati dal sito e dalla pagina Facebook ufficiali della Fondazione.