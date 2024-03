Misterbianco, in gara il bando per riqualificare le tribune dello stadio Mazzola

C’è tempo fino al prossimo 25 marzo per partecipare alla procedura negoziata bandita dal comune di Misterbianco per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle tribune e delle aree perimetrali dello stadio Valentino Mazzola di via San Rocco Vecchio. Gli interessati a partecipare possono presentare domanda attraverso il sito istituzionale dell’ente. L’importo dei lavori ammonta a 204.976,15 euro, utili al ripristino degli spazi destinati al pubblico e della fruibilità della struttura sportiva più importante della città, già al centro di altri interventi di manutenzione e recupero. "Nell’ambito della nostra strategia di rigenerazione degli spazi sportivi di Misterbianco - affermano il sindaco Marco Corsaro e l’assessore allo Sport Piero Pignataro - il recupero del 'Mazzola' rappresenta il fiore all’occhiello. Dopo aver consegnato la rinnovata pista d’atletica alla cittadinanza e riaperto l’impianto alle società sportive del territorio, interveniamo sulle tribune e sugli spazi esterni per restituire piena funzionalità al nostro stadio. Dai campi nei quartieri fino agli impianti più grandi - concludono Corsaro e Pignataro - siamo a lavoro per rendere la città di Misterbianco un punto di riferimento per l’impiantistica sportiva del Catanese".