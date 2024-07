Al via i bandi per il rilancio dei mercati rionali di Picanello e San Cristoforo

Il Comune di Catania ha avviato un'iniziativa per dare nuova vita e valorizzare due ex mercati rionali al coperto, situati in via Belfiore e via Zuccarelli a San Cristoforo, e in via Duca degli Abruzzi a Picanello. La direzione delle Attività produttive, su impulso dell'assessore Giuseppe Gelsomino, ha predisposto due provvedimenti per affidare le strutture in regime di locazione a società o associazioni che possano organizzare attività commerciali.

L'obiettivo è selezionare, attraverso una ricerca di mercato, due soggetti o raggruppamenti di società o associazioni che possano gestire queste strutture, riportandole a condizioni di decoro e funzionalità. Secondo l'assessore Gelsomino, si mira a trovare un unico interlocutore per ciascun mercato per migliorare la gestione e offrire aree rivitalizzate con elevati standard di qualità per cittadini e turisti.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate tramite pec all'indirizzo suap.catania@pec.it entro il 28 agosto 2024. Gli avvisi e le informazioni sono disponibili online nella sezione "Sviluppo Attività produttive" del sito del Comune di Catania, al link: https://www.comune.catania.it/ il-comune/uffici/attivita- produttive/.

Questa iniziativa fa parte del piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il 2025 e il triennio 2025-2027, adottato dalla Giunta Trantino a maggio. Il processo avviato si basa su principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza. La prima fase è esclusivamente esplorativa per identificare eventuali soggetti interessati, che potrebbe portare a una procedura negoziata senza bando, in conformità con il decreto legislativo 36 del 2023.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale