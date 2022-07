Il Comune di Biancavilla seleziona quattro agenti di polizia locale

E’ pubblicato da oggi, 29 luglio, sulla Gazzetta della Regione Siciliana e anche sul sito del Comune di Biancavilla il bando del concorso per 4 posti di agente di polizia locale part-time, 32 ore a tempo indeterminato. Si tratta di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’amministrazione comunale. L’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente sull’albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. Da domani sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione esclusivamente online, come viene indicato nel bando. I partecipanti devono essere tassativamente muniti di Spid - il Sistema Pubblico di Identità Digitale per l’accesso ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali - e di posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni, infatti, avverranno tramite l’indirizzo di posta certificata dei partecipanti.