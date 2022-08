Riqualificazione piazza Beppe Montana, Ragusa (M5S): "Occasione da non sprecare per il rilancio del quartiere"

Un intervento di riqualificazione in uno dei luoghi che rappresenta maggiormente la voglia di legalità e di riscatto nel quartiere di Trappeto Nord, nel quarto municipio. Stiamo parlando di piazza Beppe Montana, dedicata ad un servitore dello Stato ucciso barbaramente da Cosa Nostra, 37 anni fa.

Il bando

L'amministrazione comunale ha pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori di esecuzione della riqualificazione finanziati da risorse del Pon Metro nell'ambito del progetto “Spazio e Sport”, che sta riguardando la rigenerazione di numerosi spazi cittadini, è portata avanti dall’assessorato allo sport e alle politiche comunitarie e in dettaglio dal Servizio attuazione con fondi Ue di progetti di riqualificazione urbana e transizione green - sport. Il bando di gara, con una base d’asta di poco più di 800mila euro, verrà aggiudicato con procedura telematica sul mercato elettronico. Il termine ultimo per presentare offerte scade il prossimo 5 settembre.

Il commento del consigliere Ragusa

Per il piano di rilancio dell'area ,Giuseppe Ragusa, consigliere del quarto municipio del gruppo M5S, esprime la sua soddisfazione: “Un’occasione assolutamente da non perdere, per restituire non solo agli abitanti del quartiere ma all’intera comunità catanese, uno spazio di aggregazione per famiglie e bambini, spazio oggetto da troppo tempo di numerosi atti vandalici e incuria”. Ma Ragusa lancia anche un monito chiedendo maggiore cura, attenzione e soprattutto collaborazione tra Amministrazione comunale e cittadini del quartiere: “Terminati i lavori, saranno altrettanto fondamentali interventi strutturali di manutenzione ordinaria per non sprecare l’ennesima occasione di rilancio della piazza”.