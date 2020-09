Online l'avviso per la riqualificazione della Galleria Sant'Euplio

E' stato pubblicato sul sito web del Comune di Catania l'avviso di selezione rivolto a sponsor interessati alla riqualificazione della Galleria Sant'Euplio. Il sito, nell'omonima via del centro storico, costituisce un importante raccordo lungo il tracciato cittadino realizzato nell'ambito della riqualificazione del Giardino Bellini, negli anni '30, sulla base del progetto dell'architetto Giuseppe Samonà. Lo sponsor avrà la possibilità di legare la propria immagine agli interventi di riqualificazione e manutenzione della galleria-sottopasso, che prevede appositi spazi promozionali. Il contratto di sponsorizzazione sarà di due anni, per un valore complessivo di 10mila euro. Le domande di adesione, corredate della documetazione richiesta, vanno presentate entro le ore 13 del 20 ottobre al Protocollo generale del Comune, in piazza Duomo 3, anche tramite raccomandata postale, o via Pec all'indirizzo comune.catania@pec.it.

