Bar di un'area di servizio aperto nonostante la sospensione: denunciato il titolare

La polizia presta sempre particolare attenzione al rispetto delle norme da parte dei titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Infatti ieri, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, insieme al personale del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene alimentare e nutrizionale dell’ASP di Catania, ha effettuato un controllo presso il bar di un'area di servizio ubicata nella strada statale 114 in contrada Primosole al fine di verificare se il titolare avesse ottemperato al provvedimento di sospensione dell’attività di produzione di alimenti nel laboratorio del bar, che gli era stato notificato lo scorso 22 settembre, a seguito di controllo dell’ASP. Durante il controllo, gli agenti operanti constatato che il laboratorio era regolarmente funzionante con all’interno personale intento alla preparazione di cibi. Atteso che il titolare non si era attenuto al provvedimento di sospensione, è stato deferito all'autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del codice penale ed i locali adibiti alla somministrazione, sono stati posti sotto sequestro, con l'apposizione di sigilli, per evitare la reiterazione del reato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.