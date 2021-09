Occupazione abusiva del suolo pubblico e dipendenti senza mascherina: chiuso bar per 5 giorni

Proseguono i controlli della polizia, polizia locale e Asp per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Nell'ambito delle verifiche è stato sanzionato il titolare di un noto bar della municipalità Borgo-Sanzio. In particolare, i dipendenti non indossavano correttamente le mascherine, servendo i clienti al bancone e ai tavoli, senza l’utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione. Durante le fasi del controllo è stata anche accertata l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli, sedie e ombrelloni, nonché delle irregolarità in materia di procedura di autocontrollo. Pertanto sono state elevate sanzioni per diverse migliaia di euro, nonché la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 5 giorni.