Spaccio, il questore emana quattro divieti di accesso a scuole e bar

Il questore di Catania ha emesso due divieti di accedesso e stazionamento nei pressi di tutti i bar di Biancavilla nei confronti del titolare del bar Coco di Biancavilla, C.G. di anni 45, e di M.N.G. di anni 28, entrambi tratti in arresto il 17 aprile scorso, nell’ambito di un servizio antidroga predisposto dagli agenti del commissariato di Adrano. Il titolare del locale è stato infatti sorpreso mentre riceveva da M.N.G. un contenitore con all’interno 30 involucri di cocaina. Il pusher ha invece tentato di fuggire con uno scooter ma, dopo una breve colluttazione con gli agenti di polizia, è stato raggiunto e bloccato. Ai due è stato vietato di accedere e stazionare nei pressi di tutti i bar di Biancavilla per la durata di due anni. M.N.G., essendo risultato già condannato con sentenza definitiva per spaccio di stupefacenti, dovrà presentarsi due volte la settimana in commissariato e non dovrà allontanarsi dal Comune di residenza, senza autorizzazione preventiva. Il provvedimento del Questore di Catania è stato emesso, in quest’ultimo caso, in raccordo con la Procura che ha richiesto ed ottenuto dal gip del tribunale etneo la convalida delle prescrizioni, evidenziando l’attualità della pericolosità sociale, e la necessità e l’urgenza delle misure richieste.

Sempre nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore di Catania ha emesso altri due divieti di accedere e stazionare nei pressi di due scuole di Catania nei confronti di due ragazzi, dei quali uno minore, sorpresi il 12 aprile scorso a spacciare marijuana nei pressi delle scuole Itis “G. Marconi” e liceo scientifico “G. Galilei”. E' stato loro vietato di accedere e stazionare nei pressi di questi istituti scolastici per la durata di 2 anni per il maggiorenne ed 1 per il minorenne.