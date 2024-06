Controlli presso un bar-gelateria, scatta la chiusura temporanea

Il commissariato di Caltagirone, così come disposto dal questore, ha svolto nel centro urbano del comune di Militello in Val di Catania un servizio straordinario di controllo del territorio in collaborazione con gli agenti del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, personale dell’Asp e del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. Sono state identificate oltre 90 persone e fermati 38 veicoli. Inoltre, i controlli hanno avuto ad oggetto alcuni locali pubblici del centro storico. Presso un bar e presso il deposito di una gelateria, sono state riscontrate gravi carenze degli ambienti e delle attrezzature, insieme l’assenza delle condizioni di sicurezza dei locali. Sono state così disposte, fino al ripristino delle idonee condizioni di sicurezza ed igiene, la sospensione dell’attività e la chiusura temporanea dei luoghi giudicati non conformi alle normative in vigore.