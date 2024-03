Librino, bar frequentato da pregiudicati: questore lo chiude per 7 giorni

Nel corso del fine settimana, la polizia ha eseguito un provvedimento emesso dal questore di Catania che ha decretato la sospensione temporanea dell’attività di un bar di Librino, imponendo la chiusura del locale per 7 giorni. Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti sono stati identificati, all’interno dell’esercizio pubblico oggetto del provvedimento, diversi clienti con precedenti. L’art.100 Tulps, infatti, consente al questore la chiusura per un periodo determinato “di un esercizio (…) che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate”. "Il suddetto provvedimento ha lo scopo di garantire l’ordine e la sicurezza dei cittadini e soprattutto le legittime aspirazioni a vivere in una comunità sicura, ove svolgere ordinatamente le proprie attività, nonché di costituire una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le norme", si legge nella nota della questura.