Bar frequentato da pregiudicati, questore sospende autorizzazioni per una settimana

Sospese le autorizzazioni per la gestione di un bar situato in una via di San Cristoforo a Catania perchè frequentato da pregiudicati. Il questore di Catania ha, infatti, disposto - dopo istruttoria della divisione polizia amministrativa e sociale della questura - il provvedimento di sospensione a seguito dei controlli effettuati dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza centrale che, in tre distinte occasioni e nell’arco di un solo mese, hanno rilevato la presenza di pregiudicati.

Alcuni di essi, addirittura, avevano a carico misure di prevenzione personali, quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nonché l’avviso orale del questore. Alcuni avevano precedenti per spaccio di stupefacenti, associazione a delinquere, ricettazione, rapina ed estorsione. Gli agenti del commissariato “centrale” hanno trasmesso il tutto alla divisione polizia amministrativa e sociale. Quest’ultima, ritenendo il locale abituale ritrovo di pregiudicati, ha emesso il decreto ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il personale del commissariato, si è così recato sul posto ed ha proceduto alla notifica al titolare prescrivendogli la sospensione per 7 giorni di tutte le autorizzazioni per la gestione dell’esercizio.

