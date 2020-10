Bar continuava a servire i clienti a mezzanotte nonostante le restrizioni

I carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, nel corso dei servizi perlustrativi finalizzati a garantire l’esecuzione delle disposizioni in tema di contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, hanno proceduto al controllo di un bar di via Magellano. In particolare i militari hanno riscontrato che oltre la mezzanotte si stavano vendendo cibo e bevande agli avventori all’interno dell’esercizio commerciale, ciò nonostante il divieto imponga la chiusura alle ore 23:00. A seguito di ciò i militari hanno proceduto ad elevare una sanzione amministrativa nei confronti del titolare al quale, inoltre, è stata anche notificata la chiusura dell’attività per 5 giorni.

