Giocavano al bar senza mascherina e assembrati: esercizio chiuso, scommettitori sanzionati

Si tratta di un bar di via Sapuppo, nei pressi della via Garibaldi, all’interno del quale i militari hanno sorpreso sette persone intente a scommettere e senza dispositivi di protezione

I carabinieri della stazione di Piazza Dante hanno trovato all’interno di un bar di via Sapuppo, nei pressi della via Garibaldi, all’interno del quale hanno sorpreso sette persone intente a scommettere e giocare davanti ai computer al poker on line privi di mascherina e senza rispettare il previsto distanziamento. I militari, oltre a sanzionare i sette clienti, hanno mulatto il titolare dell’esercizio pubblico per cui è stata disposta la chiusura per 5 giorni.