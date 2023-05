Una bara bianca di piccole dimensioni, del tipo usato per bambini, è stata ritrovata nei pressi del cimitero di Misterbianco durante alcune operazioni di scerbamento messe in atto questa mattina dagli operatori comunali. All'interno non era presente alcun cadavere, ma solo una copertina ed un cuscino, entrambi logori. Il che avrebbe indotto i carabinieri, che indagano sulla vicenda, a considerare l'ipotesi di un atto di atto di inciviltà, uno smaltimento non corretto avvenuto in seguito allo smantellamento di un vecchio loculo. Dei fatti è stato informato il Pm di turno.