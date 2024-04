Barbagallo (Pd): “Politiche verdi, innovative e progressiste per la crescita della Sicilia”

"È necessario studiare, discutere e proporre una nuova politica industriale sia a livello nazionale ma anche e soprattutto per la Sicilia. Le politiche da portare avanti devono essere verdi, innovative (cioè orientate dalla transizione digitale, dalla ricerca e dal trasferimento tecnologico), giuste (devono cioè guardare agli equilibri territoriali e dare un importante contributo alla coesione sociale) e di "visione progressista", ovvero capaci di promuovere nuovi modelli di sviluppo economico e sociale con al centro la buona occupazione''.

Così il segretario regionale del Pd Sicilia e capogruppo in commissione Trasporti, Anthony Barbagallo, a Catania, intervenendo all'iniziativa "Impresa domani: un piano industriale per l'Italia. Innovazione, tecnologie e intelligenze". ''Occorrono - ha proseguito Barbagallo - filiere più robuste e articolate; sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove aziende e di nuove filiere: quelle legate alla catena del freddo per l'alimentare; quelle relative alla produzione di ciò che serve a produrre energia da fonti rinnovabili; quelle che intervengono a completare la filiera dell'economia circolare. La nostra Regione tuttavia si conferma terra di paradossi. Si avvia a diventare hub mediterraneo per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, ma gran parte della sua produzione elettrica continua oggi ad essere fornita da fonti fossili".

"Sul fronte digitale ha una diffusione di rete tra le più alte in Italia, gran parte della quale tuttavia è lontanissima dagli obiettivi fissati dalla Ue al 2025, ha un basso indice di conoscenze digitali e un basso numero di imprese che l'utilizzano'', continua Barbagallo. Da qui alcune proposte di intervento: ''Le politiche industriali non devono concentrarsi prevalentemente sull'aumento dell'offerta di incentivi alle imprese - afferma - Occorre invece incrementare gli investimenti pubblici sui contesti per renderli più competitivi e accoglienti per le imprese e indirizzare le risorse per stimolare la domanda su settori innovativi e su quelli trainanti. Investire dunque sull'attrezzatura del territorio e favorire nuovi fattori aggregativi di imprese, centri di ricerca, innovation center, data center, incubatori e acceleratori. Puntando le risorse verso alcuni settori strategici quali l'agroalimentare, le fonti di energia rinnovabile, l'economia circolare, la chimica verde, il digitale. E migliorare al contempo le aree industriali e realizzare centri di servizi avanzati''.