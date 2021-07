Barbagallo ( Pd): “Si a ristrutturazione Grande Albergo dell’Etna, giorno importante”

"È la strada giusta per migliorare la ricettività ad alta quota puntando sul patrimonio pubblico". Ha dichiarato il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo l’approvazione della norma da parte dell’Ars

“Oggi è una giornata importante per la promozione e la ricettività turistica della nostra terra. Infatti, è legge l’emendamento del PD a mia firma che prevede la ristrutturazione dello storico 'Grande Albergo dell'Etna'. È la strada giusta per migliorare la ricettività ad alta quota puntando sul patrimonio pubblico. L’albergo simbolo dell’ospitalità sul Vulcano, con un glorioso passato, che ha ospitato capi di stato, tornerà a vivere”. Lo dichiara il deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, dopo l’approvazione della norma da parte dell’Ars.

L’emendamento ha, infatti, come obiettivo quello di rivitalizzare il turismo sull’Etna, "realizzando circa 200 posti letto ad alta quota in grado di soddisfare da un lato, la richiesta di turisti e appassionati che oggi non hanno la possibilità di pernottare nelle zone sommitali del vulcano e dall’altro contribuire alla crescita e allo sviluppo di questa porzione di territorio".