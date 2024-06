Barca a noleggio si arena alla Plaia: salvi gli occupanti

Un' imbarcazione da diporto in vetroresina si è arenata sul litorale della Plaia, nei pressi del lido Aurora, dopo aver imbarcato acqua a causa del moto ondoso. Si tratta, nello specifico, di uno scafo preso a noleggio e che, al momento dell'incidente, verificatosi ieri mattina, trasportava a bordo almeno tre persone.

Anche grazie alla vicinanza con la riva, gli occupanti sono riusciti a raggiungere la battigia senza troppa difficoltà, come riferisce un testimone, abbandonando la barca che è rimasta alla deriva per alcune ore prima di arenarsi del tutto. La capitaneria di porto è stata inviata sul posto per effettuare una verifica con un gommone. Successivamente si dovrà valutare come procedere alla rimozione del mezzo nautico, ormai semi affondato.