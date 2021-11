Via del Bosco, Asia Usb: "Edificio privato a rischio crollo, è un pericolo"

A più riprese la sigla sindacale Asia Usb ha denunciato i potenziali pericoli derivanti da un edificio privato di via Del Bosco 107, a Barriera, abbondato da anni e a rischio crollo. Il sindacato da due anni chiede la messa in sicurezza e il Comune di Catania, come dice una nota della sigla, ha effettuato un sopralluogo lo scorso febbraio dichiarandolo "pericoloso".

"La Protezione civile ha effettuato un sopralluogo nell’edificio in stato di abbandono - dice una nota di Asia Usb - constatando lo stato di totale degrado e di potenziale rischio crollo di elementi della struttura in muratura, evidenziando lesioni nelle strutture murarie perimetrali, crollo di un tratto di copertura, dissesti generalizzati alle strutture murarie. In particolare, è stato segnalato un “crollo di un tratto delle strutture murarie di coronamento lato nord adiacente un’area adibita a parcheggio e a un fabbricato terreno ivi ubicato“, oltre a “distacchi di intonaci di rivestimento e qualche lesione” nel muro di recinzione".

La Protezione civile ha deciso che “occorre procedere a lavori di messa in sicurezza, nonché provvedere alla sistemazione delle aperture per inibire l’accesso agli estranei all’interno del fabbricato“. Di conseguenza, al proprietario del fabbricato in questione, il Comune ha ordinato di “procedere immediatamente” per mettere in sicurezza l’immobile. Ma, come denuncia il sindacato, ad oggi non è accaduto nulla e si teme che una nuova ondata di maltempo possa causare ulteriori danni alla struttura con potenziali pericoli per la cittadinanza.