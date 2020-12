Barriera, edificio abbandonato pericoloso per residenti e passanti

Abitanti del quartiere Barriera, preoccupati per le recenti violente piogge, segnalano una situazione di pericolo per la incolumità​ dei passanti e della viabilità a causa di un edificio privato abbandonato, al numero civico 107 di via del Bosco. L'edificio mostra visibili crolli interni ed esterni. "Le nostre foto - spiega in una nota l'Associazione Inquilini e Abitanti dell'Usb - confermano di fatto la situazione di pericolo dell'edificio segnalato dagli abitanti. Pertanto, come Asia, l'Associazione Inquilini e Abitanti dell'USB, chiediamo l' intervento urgente dell'assessore comunale alla Protezione Civile Alessandro Porto per constatare la portata​ del pericolo e per mettere in sicurezza l'area interessata".