Nel 2020 la base aeromobili della guardia costiera etnea supera le 2500 ore di volo

Nonostante le molteplici difficoltà, il necessario rispetto del distanziamento sociale e la riduzione in presenza del personale presso la base aeromobili della guardia costiera di Catania, nel corso del 2020 sono state superate le 2500 ore di volo con le due linee di velivoli presenti. I mezzi assegnati sono di due tipologie: velivoli ad ala fissa (P180 e ATR42) e velivoli ad ala rotante (AW139). Nel corso del 2020 sono state effettuate più di 130 missioni Sar (Search and Rescue) e sono state soccorse quasi 200 persone. Le persone salvate e strappate al mare sono state complessivamente 9, tra migranti, diportisti, bagnanti, equipaggi militari e pescatori. Le condizioni meteorologiche durante questi soccorsi sono state spesso proibitive, svolte in arco notturno e lontano dalla costa, mettendo a dura prova le competenze dei piloti, che hanno sempre portato a termine con successo le varie missioni, anche grazie alle numerose ore di volo dedicate all’addestramento ed ai frequenti corsi di aggiornamento.

Nella non facile emergenza sanitaria, la base aeromobili etnea ha lavorato attivamente impegnandosi al fianco degli altri attori istituzionali nel fornire una risposta concreta ed immediata. Sono stati consistenti gli interventi inerenti il controllo del rispetto dei dpcm emanati per il contenimento dei contagi da Covid-19 e per il trasporto dei dispositivi di protezione individuali, soprattutto nella prima fase dello scoppio della pandemia. La base aeromobili assicura il servizio sar 365 giorni all’anno, con equipaggi di volo sempre addestrati e pronti ad affrontare qualsiasi emergenza in mare. In caso di emergenza in mare è sempre attivo il numero blu 1530.