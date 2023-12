In auto con un bastone con gli spuntoni in ferro: denunciato

Un 44enne con precedenti penali è stato denunciato dalla polizia di Stato per il reato di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nello specifico l'uomo è stato fermato a bordo del suo mezzo nei pressi di un supermercato in via Verona dagli agenti della squadra volante della Questura di Catania, insospettiti dall'andatura del veicolo.

Dopo averlo identificato l'uomo è stato sottoposto a perquisizione, che ha portato al rinvenimento e al sequestro di un bastone di legno lungo 130 cm, munito di spuntoni in ferro. Interrogato in merito al possesso dell'oggetto, l'uomo non è stato in grado di fornire una spiegazione plausibile. Alla luce di ciò, al termine delle procedure di rito, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno denunciato il 44enne in stato di libertà.