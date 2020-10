Beccata a rubare al supermercato: denunciata una donna

I Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati hanno denunciato una 22enne di origini romene, responsabile di furto aggravato. I militari sono stati avvertiti dal personale di vigilanza ad un supermercato di via Nuovaluce di Tremestieri Etneo della presenza della donna, abitante presso il campo nomadi del quartiere Playa di Catania, la quale si aggirava tra gli scaffali con circospezione. L’arrivo dei militari è coinciso con l’attivazione dell’allarme antitaccheggio del supermercato a seguito del quale la donna, immediatamente bloccata, è stata trovata in possesso di generi alimentati per oltre 100 euro che aveva abilmente occultato sotto il vestito.

