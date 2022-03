Beccati ad imbrattare treno della stazione, denunciati tre giovani

Tre giovani sono stati denunciati dalla polizia in quanto ritenuti responsabili dell’imbrattamento di un mezzo di trasporto pubblico.

Intorno alle due, alcuni agenti delle volanti, impegnati nella ricerca di due uomini che poco prima, avevano perpetrato il furto di un’autovettura, entrando all’interno della stazione ferroviaria all’altezza della fermata “Catania-Europa”, si sono imbattuti in tre giovani chinati per terra, i quali con alcune bombolette spray, stavano imbrattando un vagone di “Trenitalia”. Alla vista dei poliziotti i tre si sono dati a precipitosa fuga, in direzione del deposito delle locomotive. Dopo un inseguimento all’interno della stazione e lungo i binari, i giovani sono stati bloccati, anche con l’ausilio di altro personale giunto prontamente sul posto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire, nei pressi del vagone deturpato, 17 bombolette spray, di vari colori, e, all’interno dell'auto di uno dei tre, altre 46 bombolette, tutte sequestrate.