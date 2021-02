Beccati fuori dal comune per acquistare droga: i controlli a San Giovanni Galermo

Gli agenti del commissariato di Nesima, nei giorni scorsi, hanno svolto controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il patrimonio e dei comportamenti illeciti in materia di circolazione stradale, con particolare attenzione anche all’osservanza della normativa anti-Covid19. In questo contesto, sono state eseguite mirate verifiche in alcune zone nell’area di San Giovanni Galermo. Durante questi interventi, effettuati in circostanze e tempi diversi, sono stati sorpresi, controllati e sanzionati ben 6 giovani assuntori di sostanze stupefacenti, alcuni di loro persino giunti in trasferta da altri comuni per effettuarne l’acquisto. Tutti sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (marjuana o cocaina) che sono state debitamente sequestrate e, per ciascuno di loro è scattata la segnalazione in Prefettura. A cinque, che al momento del controllo si trovavano alla guida di veicoli, è stata ritirata la patente per trenta giorni, mentre ai tre provenienti da altro comune senza giustificato motivo è stata contestata la violazione delle misure restrittive anti-covid19. E' stata anche sequestrata amministrativamente un’auto perché sprovvista dell’assicurazione Rca obbligatoria. L’attività degli agenti ha consentito, inoltre, di effettuare ulteriori controlli a persone e a veicoli, che hanno portato al sequestro amministrativo di altri tre veicoli, sempre per mancanza dell’assicurazione, due fermi amministravi per guida senza patente e per mancato uso del casco.