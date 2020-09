Beccato a spacciare in strada: arrestato pusher

La polizia ha arrestato il pregiudicato Santo Salvo (del 1988) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Nella nottata dello scorso 13 settembre, personale delle Volanti, in transito nel quartiere San Cristoforo, ha notato due giovani confabulare tra di loro all’incrocio tra via Alogna e via Barcellona, zona in cui nel passato sono stati effettuati numerosi arresti per spaccio di sostanza stupefacente. Alla vista della polizia uno dei due, a bordo di uno scooter, riusciva a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro ha tentato di occultare qualcosa che teneva in mano nascondendolo in bocca. L’uomo è stato beccato mentre tentava di celare sette involucri contenenti cocaina e cinque involucri contenenti marijuana. Unitamente alla sostanza stupefacente a suo carico è stata equestrata anche la somma di 80 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita. Dell’avvenuto arresto è stato informato il magistrato di turno, che ha disposto di associare il Salvo presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida.

