Beccato borseggiatore alla Pescheria: arrestato

Vigilia di ferragosto movimentata per la polizia locale di Catania che nell'attività di presidio e controllo del territorio, rafforzata nei siti di maggior afflusso turistico, ha colto con le mani nel sacco, nell'area della Pescheria, a ridosso di Villa Pacini, un "borseggiatore" che era anche percettore del reddito di cittadinanza. Gli ispettori del reparto di polizia giudiziaria della Municipale hanno bloccato l'uomo, che aveva precedenti analoghi, per aver messo in atto un furto con destrezza ai danni di una signora, alla quale, dopo averla seguita per alcuni metri, ha sottratto di soppiatto il portafoglio dal carrellino portaspesa. Il malfattore è stato immediatamente bloccato e condotto da una pattuglia della Municipale negli uffici di polizia giudiziaria per gli adempimenti di rito, nel frattempo la vittima sporgeva denuncia. Per il delinquente sono scattati gli arresti domiciliari. E' stata inoltre attivata la procedura per la revoca del reddito di cittadinanza.