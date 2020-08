Beccato con 250 chili di hashish: sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri di Librino hanno arrestato il 30enne catanese Gregorio Drago, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’operazione risale al 27 agosto 2018 dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa e consentì l’arresto di tre persone, tra le quali il Drago, che furono trovate all’interno di un’abitazione del Villaggio Sant’Agata mentre erano intente a confezionare diversi panetti di hashish dal peso complessivo di circa 250 chili. L’uomo, ritenuto colpevole dai giudici etnei, è stato condannato ad una pena equivalente ad anni 3, mesi 2 e giorni 3 di reclusione che sconterà in regime di detenzione domiciliare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.