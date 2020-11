Beccato in auto con l'erba da spacciare: arrestato

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un 19enne del posto. Il giovane, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, è stato fermato mentre si trovava alla guida di una Citroen C3. Mostrando un eccessivo nervosismo al controllo, ha indotto i militari ad eseguire una perquisizione personale e dell'auto che ha consentito di rinvenire e sequestrare 18 dosi di marijuana, un involucro contenente ulteriori 6 grammi della medesima sostanza stupefacente, nonché 130 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione estesa anche nell’abitazione del passeggero, un 18enne anch’egli del posto, dopo che quella personale aveva dato esito negativo, ha permesso ai carabinieri di ritrovare una dose di marijuana, motivo per il quale il giovane è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.