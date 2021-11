Beccato con oltre 100 "stecche" di marijuana: arrestato pusher

I carabinieri della stazione di San Gregorio di Catania hanno arrestato un 21enne catanese ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di un servizio antidroga i militari hanno posto la loro attenzione sul 21enne che hanno visto in sosta all’interno della propria Toyota Aygo parcheggiata lungo la via Simeto che, solitamente, è frequentata da numerosi gruppi di giovani che vi si riuniscono. Lo hanno così identificato e controllato ma, immediatamente, hanno percepito il riconoscibilissimo e caratteristico odore acre di marijuana che si diffondeva dall’interno dell’abitacolo del veicolo. Ovvia la conseguente perquisizione dell’autovettura e del giovane che, da subito, si è dimostrato nervoso affermando ai militari di non essere in possesso di alcuna sostanza stupefacente. La ricerca dei militari si è rivelata invece fruttuosa perché all’interno del veicolo, precisamente nel bagagliaio, hanno trovato ben 128 dosi di marijuana pronte per la loro vendita al dettaglio, nonché un bilancino di precisione.