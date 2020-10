Beccato con "stecchette" di marijuana: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare ogni fenomeno di illegalità, ed in particolare la vendita e il consumo di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti M.C.P. del 1993, residente ad Adrano. L'uomo è stato notato dagli operatori di polizia in servizio di perlustrazione, mentre si trovava in compagnia di un amico in via Cipiti. I due, alla vista della Volante si sono dati alla fuga mentre l’indagato ha gettato un pacchetto di sigarette sotto un’auto parcheggiata. I fuggitivi sono stati bloccati e il pacchetto di sigarette è stato recuperato, all’interno sono stati rinvenuti quattro involucri in carta d’alluminio contenenti marijuana. Eseguita la perquisizione sia sul posto che a casa del denunciato gli agenti hanno recuperato la somma complessiva di circa 80 euro che è stata sottoposta a sequestro. Sulla sostanza stupefacente, inoltre, verranno eseguiti gli esami tossicologici i cui esiti verranno riferiti senza ritardo alla predetta Autorità. È opportuno precisare che M.C.P. era già stato segnalato al Prefetto il 15 e il 21 settembre scorsi, poiché sorpreso in quelle circostanze a fare uso personale della medesima sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori serrati controlli condotti dalla polizia nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.

