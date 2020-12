Beccato con 10 grammi di marijuana in tasca: arrestato

Nella giornata di ieri gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto il pregiudicato Rapicavoli Salvatore, del 2002, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, alle ore 23 una pattuglia della polizia, in transito in Viale Nitta, a Librino, ha sottoposto a controllo su strada un individuo sospetto. A seguito di perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana, già frazionata e pronta alla vendita. In considerazione di quanto accertato, e dei precedenti penali specifici, l’uomo è stato arrestato.