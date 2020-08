Beccato meccanico abusivo: oltre 5 mila euro di sanzione

I Carabinieri di Castel di Judica, a seguito di un precedente controllo effettuato nei giorni scorsi, hanno notificato a un 50enne del luogo una sanzione amministrativa di 5.164 euro. Questa, in particolare, è conseguenziale all’attività ispettiva svolta in precedenza all’interno di un locale di sua pertinenza in via Paglia, quando l’uomo era stato sorpreso svolgere abusivamente l’attività di meccanico per autovetture, questo nonostante la sua partita Iva fosse cessata già nel febbraio del 2016.

