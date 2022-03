Beccato mentre ruba la benzina dalle auto in sosta, denunciato

La scorsa notte la polizia ha denunciato in stato di libertà un uomo per i reati di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Intorno alla mezzanotte, a seguito di una segnalazione alcuni individui, a bordo di una golf nera, sono stati fermati, nei pressi di via Palermo, mentre erano intenti a forzare le auto in sosta. All’interno dell’autovettura è stato identificato il conducente, un pregiudicato catanese e, oltre ad alcuni arnesi atti allo scasso, sono stati rinvenuti due bidoni in plastica di 5 litri, contenenti benzina. L’uomo aveva praticato un foro nel serbatoio di un’autovettura in sosta per riempire di benzina un altro bidone che, a causa dell’intervento della volante, aveva abbandonato sul posto.

Nella stessa nottata, i poliziotti delle volanti, trovandosi in zona Cibali, hanno controllato un giovane il quale ha consegnato spontaneamente una busta plastica contenente marijuana, per un peso complessivo di 23 grammi, già suddivisa in dosi. L’uomo, un pregiudicato catanese di 23 anni, è stato pertanto indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.