Beccato con coca e marijuana in auto, arrestato

E' finito in manette il catanese di 27 anni Andrea Caruso con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo era stato notato in auto nei pressi di una via del centro ed è stato fermato. Durante la perquisizione ha mostrato un evidente nervosismo: gli agenti hanno trovato addosso al pusher 2 involucri di alluminio con all’interno 10,5 grammi di marijuana, 0,25 grammi di cocaina e la somma di 560 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa al veicolo, al cui interno sono stati trovati ulteriori sei involucri di alluminio contenenti 5 grammi marijuana. Adesso si trova ai domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.