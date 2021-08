Beccato un altro "ladro di marmitte", arrestato e rimesso in libertà

La scorsa notte il personale delle Volanti, in transito per il Villaggio Sant'Agata, ha notato un individuo armeggiare sotto un'autovettura. Gli agenti hanno bloccato prontamente il giovane e lo hanno indentificato: si trattava di un pregiudicato del 1982. Gli operatori hanno accertato quindi che il ragazzo, utilizzando gli attrezzi da meccanico, stava finendo di smontare il catalizzatore della vettura sotto la quale era stato individuato, nel tentativo di asportarlo. Gli attrezzi utilizzati dal malvivente sono stati sottoposti a sequestro, mentre il soggetto è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato su auto in sosta. Il giovane è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, e dei fatti è stato informato il Pm di turno che, dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto l'immediata liberazione del soggetto.