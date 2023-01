La Befana consegna i doni per i bambini del centro storico

L’Associazione universitaria We Love Unict e il Presidente del I Municipio-Centro Storico di Catania, Paolo Fasanaro hanno consegnato decine di giocattoli raccolti nei dipartimenti d’ateneo all’oratorio della Chiesa parrocchiale Santa Lucia al Fortino che, per l’Epifania, si occuperà di distribuirli ai bambini del quartiere. Padre Stefano ha mandato i suoi ringraziamenti complimentandosi per l’iniziativa.

"Continua il Natale per i bambini del nostro quartiere che in questi giorni continueranno a ricevere doni", fa sapere il presidente Paolo Fasanaro. "Ringrazio Tommaso Alberto Vazzano, Presidente dell’associazione We Love Unict, e tutti i ragazzi che in queste settimane si sono occupati della raccolta e del confezionamento dei giochi dedicando il loro tempo ad un gesto nobile ed altruistico".