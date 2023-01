La Befana porta il sorriso a grandi e piccini a "Le Palme Beach Club" della Plaia

La Befana al lido “Le Palme”, con sacco e scopa, è arrivata dal mare, accompagnata dalle barche a vela. E' sbarcata sulla Plaia per portare dolci e sorrisi ai piccoli e non solo. “Finalmente dopo tanto tempo e dopo il lungo periodo di pandemia i nostri piccoli amici ritornano a sorridere e a divertirsi in compagnia, con una splendida giornata e con un sole quasi caraibico -ha evidenziato il responsabile del complesso turistico Le Palme, Vito Bruno – la Plaia anche il 6 gennaio è protagonista di un evento che porta spensieratezza ed emozione per ricominciare a socializzare e a cogliere tutti quegli aspetti della vita che la pandemia ci aveva tolto”.

Da sempre l’epifania è una delle ricorrenze più amate dai bambini. Per questo motivo “Le Palme Beach Club”, in collaborazione anche con l’Unione Italiana Ciechi e l’associazione Integra Santa Maria delle Grazie, hanno deciso di festeggiare il 6 gennaio cercando di rendere la giornata più allegra e spensierata a tutti i presenti. Location ideale è propria la Plaia di Catania: un litorale che incarna il luogo aperto, grande e con spazi variegati che possono essere adattati alle varie esigenze; uno spazio sicura e accogliente. “Ci stiamo preparando ad un’Estate esplosiva carica di tantissime iniziative- conclude Bruno- da parte nostra c’è la piena consapevolezza nel dover essere unici e puntare all’aspetto emozionale del momento. Bisogna suscitare esperienze nuove, riscoprire la spiaggia e legarla all’emozionabilità della vita e dei rapporti con le persone”.