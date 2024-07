Belpasso, il sindaco chiude le fontanelle in orari notturni

Il sindaco Carlo Caputo ha annunciato la chiusura notturna delle fontanelle pubbliche della città. L’erogazione dell’acqua sarà sospesa ogni notte dalle ore 23:00 fino alle ore 6:30 del mattino successivo. La misura inizierà con le fontanelle principali del centro, come quella di Piazza della Repubblica, per poi estendersi progressivamente alle altre fontanelle della città. "Si tratta di una nuova misura volta a preservare le risorse idriche della nostra città e migliorare la qualità della vita dei nostri residenti", ha spiegato il sindaco Caputo. La decisione è stata presa per diverse ragioni, tra cui la diminuzione degli sprechi e la riduzione dei rumori notturni. "È necessario prevenire gli sprechi di acqua, specialmente in un periodo in cui la siccità è una realtà con cui dobbiamo confrontarci. Anche i Comuni possono adottare misure per risparmiare acqua. Chiudendo le fontanelle durante le ore notturne, riduciamo il rischio di sprechi accidentali e intenzionali", ha continuato Caputo. Le fontanelle, spesso punti di ritrovo notturni, generano rumori che possono disturbare il riposo dei residenti nelle vicinanze. La chiusura notturna contribuirà a mantenere la quiete pubblica durante le ore di sonno. Inoltre, l'iniziativa mira a impedire l’abuso delle risorse idriche da parte di alcuni cittadini con scarso senso civico. È stato osservato che alcune persone utilizzano le fontanelle per riempire grandi contenitori d'acqua, rendendo meno agevole l'accesso agli altri cittadini. La chiusura notturna ridurrà questi comportamenti abusivi, garantendo un uso più equo e rispettoso delle risorse idriche. "Siamo consapevoli dell'importanza delle fontanelle per la nostra comunità e ci impegniamo a garantire che siano accessibili durante le ore diurne per tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Allo stesso tempo, chiediamo la comprensione e collaborazione in questa iniziativa che ha l'obiettivo di educare la comunità a un uso consapevole dell'acqua e a proteggere le preziose risorse naturali", ha concluso il sindaco Caputo.