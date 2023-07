Belpasso, si dimette l'assessore Anna Spampinato

L’assessore Anna Spampinato ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta comunale di Belpasso per sopraggiunti impegni professionali. Da un incontro col Sindaco sono emerse delle difficoltà a coniugare l’attività amministrativa in giunta con quella professionale. La professoressa Spampinato, dirigente scolastico, era stata già designata durante la campagna elettorale in qualità di tecnico, a seguito della sua alta formazione e professionalità. Di concerto col sindaco, la professoressa rimarrà comunque a supporto della comunità belpassese in qualità di esperto per le politiche scolastiche. Nei prossimi giorni il Sindaco Carlo Caputo provvederà a nominare il nuovo assessore.