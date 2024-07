Belpasso, inaugurata una bambinopoli in un terreno donato al comune 17 anni fa

"Abbiamo realizzato una bambinopoli, un’area fitness con diverse attività sportive. Abbiamo collocato panchine, sedute, beverino, piantato alberi e creato un parcheggio che potrà ospitare circa 25 autovetture. Questo è il Parco Oreste e Maria Caruso che finalmente consegniamo alla città". E' quanto dichiara il sindaco di Belpasso Carlo Caputo che ha inaugutato, nel quartiere di S. Giuseppe, un parco dedicato alla memoria di Oreste e Maria Caruso. L'iniziativa è stata possibile grazie alla donazione al comune di Belpasso di una vasta area, avvenuta diciassette anni fa grazie alla volontà dei figli dei coniugi Caruso: la giudice Giulia Caruso e il questore Mario Caruso.

"La donazione è un gesto nobilissimo che non accade spesso. Sono molto orgoglioso di quest'opera perché il progetto del parco fu finanziato e appaltato durante la mia prima sindacatura. Dopo un periodo di rallentamenti burocratici e una travagliata aggiudicazione gestita dalla scorsa amministrazione, che ringrazio, i lavori sono partiti un anno fa e siamo arrivati a oggi. Questo nuovo parco va ad arricchire il nostro paese, e in particolare il quartiere di S. Giuseppe, di un nuovo luogo di aggregazione e svago, per piccoli e adulti, oltre che creare opportunità di parcheggio nella zona particolarmente trafficata. Ma, cosa più importante, ha rispettato la volontà di coloro i quali ci hanno donato l’area con lo scopo preciso si realizzasse un parco. Rinnovo i miei ringraziamenti agli eredi Caruso e soprattutto mi auguro che i miei concittadini possano godere di questi spazi e riuscire a prendersene cura", conclude il sindaco Caputo.