A Belpasso si cercano anziani per presidiare le scuole

"Stiamo cercando nonni volontari per favorire l’attraversamento degli alunni davanti ai plessi scolastici, negli orari di entrata e uscita da scuola, ma non solo". Lo rende noto il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo. Sul sito istituzionale del comune è stato pubblicato, infatti, l’avviso per la formazione di una graduatoria legata alle attività socialmente utili dedicata ai cittadini anziani. Nello specifico, i destinatari dell’avviso potranno prestare la loro attività durante l'entrata e l'uscita dalle scuole, sugli scuolabus e controllare gli impianti sportivi, i parchi gioco, ed altre strutture. "L'amministrazione comunale mira, attraverso le attività socialmente utili dei nonni, a creare un sistema di sicurezza intorno ai minori, ma soprattutto intende favorire l'integrazione degli anziani e dei pensionati nella società attiva, assicurando loro un ruolo nella vita sociale di tutti i giorni, sostenendone anche il reddito. Sentirsi utili migliora la qualità della vita e delle relazioni", prosegue il sindaco.

La domanda dovrà essere presentata entro il 29 settembre prossimo, direttamente presso gli uffici del comune o tramite mail. Una volta formata la graduatoria, coloro i quali verranno ritenuti idonei parteciperanno anche a una formazione teorico-pratica realizzata dal comando di polizia locale. “Ovviamente i nonni vigile devono possedere dei requisiti base, come per esempio avere un’età compresa tra i 60 e i 75 anni, essere in possesso di idoneità psico-fisica, e non appartenere allo stesso nucleo familiare. Poi ci sono altri requisiti, come entusiasmo e voglia di partecipare, ma questi ultimi sono certo che non mancheranno", conclude il sindaco Caputo.