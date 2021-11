Aggredisce la moglie e la accoltella, poi si costituisce: la donna in serie condizioni

Tentato omicidio a Belpasso. I fatti sono avvenuti questo pomeriggio in una contrada di Belpasso. Ancora da chiarire i contorni della vicenda: si tratterebbe di una lite in famiglia e il marito avrebbe, al culmine di una lite, accoltellato la moglie che adesso si trova in condizioni serie in ospedale, al policlinico di Catania. Pare che la donna sia riusciuta a scappare dall'abitazione e a chiedere aiuto. L'uomo poi si sarebbe costituito spontaneamente alle forze dell'ordine.

in aggiornamento