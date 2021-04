Zona industriale di Belpasso, avviati lavori di bonifica dopo i solleciti Uilm

Da tempo la Uilm, anche su sollecitazione dei propri rappresentanti sindacali nello stabilimento Sirti, aveva chiesto la realizzazione dicaditoie per consentire il regolare deflusso delle acque piovane

I lavori di “bonifica” nella zona industriale di Belpasso sono iniziati. “Sono state mantenute le promesse fatte dall’amministrazione comunale alla Uilm che, ascoltando lamentele e proteste dei lavoratori, aveva sollecitato opere per impedire i pericolosi e continui allagamenti nelle strade di quell’area”, afferma il segretario generale della Uilm di Catania, Giuseppe Caramanna. Da tempo la Uilm, anche su sollecitazione dei propri rappresentanti sindacali nello stabilimento Sirti, aveva chiesto la realizzazione di caditoie per consentire il regolare deflusso delle acque piovane. Nelle scorse settimane l’Rsu Uilm presso la Sirti Bruno Marano s’era ancora una volta incontrato con il sindaco di Belpasso Daniele Motta, il vicesindaco Tony Di Mauro, l’assessore Andrea Magrì e il consigliere comunale Salvo Pappalardo che avevano confermato l’imminente inizio delle opere, affidate alla “T. U. Costruzione”, e lo stanziamento di ulteriori risorse per la valorizzazione della Zona.